Трамп заявил о готовности прилететь в Стамбул 16 мая

«Знаете, если что-то случится, я поеду в пятницу», — сказал господин Трамп во время общения с журналистами в Катаре (цитата по AFP). Он отвечал на реплику о том, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры без президента Владимира Путина.
Возобновить прямые переговоры России и Украины предложил Владимир Путин, он же выбрал датой 15 мая. В администрации США говорили, что президент Дональд Трамп приедет в Стамбул, если туда прибудет господин Путин. Reuters выяснило, что президент США решил сегодня не лететь в Турцию.
СМИ пишут, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле ожидаются после обеда. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.
Подробности — в публикации «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».