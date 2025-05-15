Стамбул по старому сценарию: завершат ли переговоры украинский кризис

— Зеленский хотел встретиться с Путиным, чтобы попиариться — показать, что он — не марионетка, а политический субъект и может говорить с российским лидером на равных, — пояснил Мезенцев. — Путина бы такая встреча скорее унизила — о чем говорить с марионеткой, да еще такой наглой? И Трамп не прилетел, хотя и говорил, что «если надо» — прилетит обязательно. Но Трампу без Путина на переговорах делать нечего. Хотя представители США присутствовать в Стамбуле все-таки будут. Эксперты: вероятно, Стамбул-2 закончится также, как и Стамбул-1. Наши требования не только не сократились. Они увеличились: мы предлагаем признать российскими Запорожскую и Херсонскую области. И вывести оттуда ВСУ, оставив нам Херсон и Запорожье — столицы регионов. Зеленский, я думаю, на это не пойдет — даже под давлением Трампа. Зеленскому и его европейским партнерам нужна война с Россией. И он ее получит. Киевский режим, по всей видимости, нам придется добивать.