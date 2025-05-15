15 мая в Стамбуле стартуют переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Переговоры проходят в рабочем офисе президента Турции в замке Долмабахче. Консультации будут вестись в закрытом формате. Нашу делегацию, как и три с лишним года назад, возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В состав делегации входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Ну и несколько экспертов. Киев официально не объявлял, кто будет на переговорах от Украины. На момент подписания номера в печать было известно, что в состав украинской делегации войдут президент Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак, главы МИД и Минобороны Андрей Сибига и Рустем Умеров. Кроме того, на встрече будет дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква.
— Сам состав российской делегации говорит о том, что позиция Россия по украинскому конфликту неизменна, — говорит политолог, сотрудник Института США и Канады Евгений Мезенцев. — Прислать в качестве главы делегации Мединского — это даже не намек, а прямое указание — давайте вернемся к тому, с чего мы начали.
Эксперт напомнил: предыдущие переговоры в Стамбуле прошли весною 2022 года. Россия предложила Украине признать Крым, независимость ДНР и ЛНР, стать нейтральной страной и сократить до 60 тысяч человек армию. А Украина начала торговаться — хотим, мол, 120 тысяч.
— А потом вмешался тогдашний британский премьер Борис Джонсон, пообещал Зеленскому всяческую поддержку, и Украина из переговоров вышла, — рассказал Мезенцев.
Военный эксперт, член Лиги военных дипломатов Игорь Забелин уточняет:
— Наши переговоры в Стамбуле были вызваны не только желанием решить украинский конфликт мирно. Нам нужен был повод отвести свои войска от Киева и Харькова, потому что военный блицкриг не удался. Теперь же ситуация обратная: передышка нужна уже Киеву. Уверен, что Украина будет продавливать перемирие на месяц, два, три. Дело в том, что у ВСУ не хватает личного состава — его нужно наловить. Плюс в условиях перемирия значительно легче поставлять оружие — ведь караваны никто не обстреливает. Можно спокойно заняться укреплением оборонительных позиций. Наша же задача — не дать себя на перемирие уговорить.
Эксперты уверены: сам факт того, что на переговоры не прилетел Владимир Путин, говорит о том, что говорить с Зеленским ему пока просто не о чем.
— Зеленский хотел встретиться с Путиным, чтобы попиариться — показать, что он — не марионетка, а политический субъект и может говорить с российским лидером на равных, — пояснил Мезенцев. — Путина бы такая встреча скорее унизила — о чем говорить с марионеткой, да еще такой наглой? И Трамп не прилетел, хотя и говорил, что «если надо» — прилетит обязательно. Но Трампу без Путина на переговорах делать нечего. Хотя представители США присутствовать в Стамбуле все-таки будут. Эксперты: вероятно, Стамбул-2 закончится также, как и Стамбул-1. Наши требования не только не сократились. Они увеличились: мы предлагаем признать российскими Запорожскую и Херсонскую области. И вывести оттуда ВСУ, оставив нам Херсон и Запорожье — столицы регионов. Зеленский, я думаю, на это не пойдет — даже под давлением Трампа. Зеленскому и его европейским партнерам нужна война с Россией. И он ее получит. Киевский режим, по всей видимости, нам придется добивать.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ростислав Ищенко, директор центра системного анализа и прогнозирования:
— Наша задача на переговорах — показать, что мы стремимся к миру и сделали все, что могли — вот даже прямые перегоры с Украиной продолжили. А Киев и его «соратники» мирный процесс срывают. Переговоры в Стамбуле — это способ разорвать единство Запада в поддержке Украины. Это реально, если Трамп поддержит нас.