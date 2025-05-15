На пост главы Кунгура претендуют два кандидата

Сергей Толчин в 1997 году окончил Пермский государственный университет по специальности «биология». В 2005—2006 годах работал в администрации Пермской области, в 2006—2007 годах — в администрации Перми. С 2009 года работал в министерстве промышленности Пермского края. В последнее время работал в АО «Протон-ПМ» и руководил проектом по созданию технополиса «Новый Звездный». 16 апреля 2025 года назначен заместителем главы администрации Кунгурского округа по развитию территорий. 24 апреля дума Кунгурского округа назначила его и. о. главы муниципалитета.