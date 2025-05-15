Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ рассказали, что произойдет на переговорах России и Украины в Стамбуле

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Позиция Украины на переговорах в Стамбуле будет хуже, чем в 2022 году, пишет Responsible Statecraft.

Источник: © РИА Новости

«Украина примет участие в переговорах в Стамбуле в более слабой позиции, чем в 2022 году», — говорится в материале.

Как указал обозреватель, западная поддержка Киева уже не такая, какой она была три года назад, а Россия продолжает постепенно освобождать все больше территорий на поле боя.

Осведомленный источник сообщил РИА Новости в четверг, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, которые начнутся во второй половине дня.

Вечером в среду глава государства Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.