СМИ рассказали, что произойдет на переговорах России и Украины в Стамбуле

«Украина примет участие в переговорах в Стамбуле в более слабой позиции, чем в 2022 году», — говорится в материале.
Как указал обозреватель, западная поддержка Киева уже не такая, какой она была три года назад, а Россия продолжает постепенно освобождать все больше территорий на поле боя.
Осведомленный источник сообщил РИА Новости в четверг, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, которые начнутся во второй половине дня.
Вечером в среду глава государства Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.