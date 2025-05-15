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Текслер и Орел обсудили развитие Коркинского городского округа

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с главой Коркинского городского округа Александром Орлом, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития территории. В ходе беседы глава муниципалитета отчитался о выполненных работах, включая ремонт сетей водоснабжения, обновление дорожного полотна и закупку новой коммунальной техники, реализованных при поддержке областного бюджета. Особое внимание было уделено планам на текущий год.

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

Текслер принял решение о дополнительном финансировании ключевых направлений, включая благоустройство, ремонт дорог и модернизацию уличного освещения. Средства будут направлены на приведение в порядок основных въездных магистралей и внутриквартальных проездов в частном секторе. В рамках программы «Большой ремонт» с привлечением федеральных средств запланированы работы на четырех объектах в этом году, а также подготовка проектов на ближайшую трехлетку.

Среди приоритетных инициатив — создание прогулочной зоны вдоль улиц Ленина и Цвиллинга, реконструкция сквера «Молодежный» в поселке Первомайский. Кроме того, Коркино подаст заявку на всероссийский конкурс городской среды с проектом преобразования проспекта Горняков в музей под открытым небом.

«Развитие всех территорий региона — наш приоритет, — подчеркнул Алексей Текслер. — Мы продолжим системную работу по улучшению качества жизни в Коркинском округе».

В завершение встречи также были затронуты вопросы модернизации образовательных учреждений и спортивной инфраструктуры муниципалитета.