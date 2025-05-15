Текслер и Орел обсудили развитие Коркинского городского округа

Текслер принял решение о дополнительном финансировании ключевых направлений, включая благоустройство, ремонт дорог и модернизацию уличного освещения. Средства будут направлены на приведение в порядок основных въездных магистралей и внутриквартальных проездов в частном секторе. В рамках программы «Большой ремонт» с привлечением федеральных средств запланированы работы на четырех объектах в этом году, а также подготовка проектов на ближайшую трехлетку.