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«Не отмечает эту дату»: будет ли Токаев праздновать свой день рождения

Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что не планируется проведение каких-либо торжественных мероприятий в честь дня рождения Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.

Источник: akorda.kz

«В связи с днем рождения главы государства Касым-Жомарта Токаева не планируется проведение каких-либо торжественных мероприятий. Президент не отмечает эту дату», — заявили в пресс-службе президента.

Отметим, 17 мая главе государства исполнится 72 года.

Также напомним, в прошлые годы глава Казахстана также не праздновал свой день рождения, даже 70-летний юбилей. В пресс-службе объясняли, что в семье Токаева не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей. Этой традиции президент придерживается и сейчас.