Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции

Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они начнутся во второй половине дня и будут проходить там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула.