Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции

«Нет», — ответил он на вопрос, есть ли шанс, что Путин приедет в Стамбул.
Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они начнутся во второй половине дня и будут проходить там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула.
Российскую делегацию, как три года назад, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривающий возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.