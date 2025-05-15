Эстония вводит штрафы до €4 млрд за ущерб подводным кабелям

«Действие уголовного закона будет также распространено на деяния, совершенные в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, если они наносят ущерб коммуникациям или энергетической инфраструктуре, связанной с Эстонией», — цитирует пресс-службу правительства «Интерфакс».
Инфраструктурой в проекте закона называются кабели, трубопроводы, а также средства управления их движением.
Самые высокие штрафные санкции и наказания предусмотрены за повреждения подводных кабелей и трубопроводов. Даже если они были нанесены непреднамеренно и не стали причиной прекращения функционирования инфраструктуры, физлиц суд, в случае доказательства их виновности, может лишить свободы на срок до десяти лет. Если виновным в нанесении ущерба будет признано юридическое лицо, то его могут обязать оплатить штраф в размере до 4 млрд евро.
Если же сторона обвинения докажет, что повреждение инфраструктуры произошло преднамеренно, то есть являлось заказным вандализмом, то закон предусматривает уголовную ответственность вне зависимости от объема ущерба.
Власти Эстонии уверены, что новый закон позволит результативнее противостоять возможным «гибридным атакам со стороны враждебных государств».
Действие закона, в соответствии с законодательством Эстонии, будет распространяться на преступления, зафиксированные не только в стране, но и на территориях зарубежных представительств, а также на действия, которые нарушают защиту гостайны или секретные данные за границами республики.
Ранее президент Эстонии Алар Карис одобрил закон, который разрешает силам обороны и ВМС республики применять силу к любым кораблям, которые подозреваются в намерении повредить подводную инфраструктуру в Балтийском море, в том числе топить их.