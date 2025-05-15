Эстония вводит штрафы до €4 млрд за ущерб подводным кабелям

Самые высокие штрафные санкции и наказания предусмотрены за повреждения подводных кабелей и трубопроводов. Даже если они были нанесены непреднамеренно и не стали причиной прекращения функционирования инфраструктуры, физлиц суд, в случае доказательства их виновности, может лишить свободы на срок до десяти лет. Если виновным в нанесении ущерба будет признано юридическое лицо, то его могут обязать оплатить штраф в размере до 4 млрд евро.