Лукашенко лично проводил Мнангагву в аэропорт

Лукашенко и Мнангагва в среду, 14 мая, провели переговоры во Дворце Независимости. Обсуждались кооперация в промышленности, создание совместных производств, развитие торговли — как с Зимбабве, так и при ее помощи с другими государствами региона. Были затронуты темы взаимодействия в ряде сфер, в том числе в здравоохранении, образовании и современных технологиях.