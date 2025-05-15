Лукашенко лично проводил Мнангагву в аэропорт

Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», за рулем президентского Mercedes, на котором лидеры стран прибыли в воздушную гавань, находился Лукашенко.
Отмечается, что лидеры двух стран в аэропорту провели беседу, во время которой были подведены итоги рабочего визита гостя в республику.
Лукашенко и Мнангагва в среду, 14 мая, провели переговоры во Дворце Независимости. Обсуждались кооперация в промышленности, создание совместных производств, развитие торговли — как с Зимбабве, так и при ее помощи с другими государствами региона. Были затронуты темы взаимодействия в ряде сфер, в том числе в здравоохранении, образовании и современных технологиях.
Президенты подписали пакет документов, включая дорожную карту сотрудничества на период до 2030 года.
Мнангагва в Беларусь прибыл 11 мая. С того времени президент Зимбабве успел побывать в нацпарке «Беловежская пуща», Брестской крепости и на предприятии «Савушкин продукт».