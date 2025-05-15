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Президент Зимбабве сказал Лукашенко о соблюдении зимбабвийской традиции

Президент Зимбабве сообщил президенту Беларуси про зимбабвийскую традицию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сказал президенту Беларуси Александру Лукашенко о соблюдении зимбабвийской традиции. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

Сообщается, что глава государства лично проводит президента Зимбабве в аэропорту. В связи с этим Эммерсон Мнангагва акцентировал внимание, что Александр Лукашенко, согласно зимбабвийской традиции, должны посетить Зимбабве с ответным визитом.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять больше студентов из Зимбабве в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко отреагировал на смерть экс-главы Уругвая Хосе Мухики, считавшегося самым бедным президентом в мире.

Тем временем первый замглавы Администрации президента Беларуси Петкевич прокомментировала нехватку врачей и невозможность записаться на прием одномоментно.