Президент Зимбабве сказал Лукашенко о соблюдении зимбабвийской традиции

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сказал президенту Беларуси Александру Лукашенко о соблюдении зимбабвийской традиции. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Сообщается, что глава государства лично проводит президента Зимбабве в аэропорту. В связи с этим Эммерсон Мнангагва акцентировал внимание, что Александр Лукашенко, согласно зимбабвийской традиции, должны посетить Зимбабве с ответным визитом.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять больше студентов из Зимбабве в Беларуси.
Кроме того, Лукашенко отреагировал на смерть экс-главы Уругвая Хосе Мухики, считавшегося самым бедным президентом в мире.
Тем временем первый замглавы Администрации президента Беларуси Петкевич прокомментировала нехватку врачей и невозможность записаться на прием одномоментно.