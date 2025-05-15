Президент Зимбабве сказал Лукашенко о соблюдении зимбабвийской традиции

Сообщается, что глава государства лично проводит президента Зимбабве в аэропорту. В связи с этим Эммерсон Мнангагва акцентировал внимание, что Александр Лукашенко, согласно зимбабвийской традиции, должны посетить Зимбабве с ответным визитом.