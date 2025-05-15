FT: Нетаньяху понизили до роли наблюдателя в турне Трампа по Ближнему Востоку

«Авраамовы соглашения», которые Трамп считает одним из главных свершений первого президентского срока, были достигнуты еврейским государством и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020—2021 гг. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, ОАЭ и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году. Трамп 20 января допустил, что Саудовская Аравия может подписать «Авраамовы соглашения» с Израилем к концу 2025 года.