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FT: Нетаньяху понизили до роли наблюдателя в турне Трампа по Ближнему Востоку

ЛОНДОН, 15 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заключает многомиллиардные сделки со странами Персидского залива, провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и предпринимает шаги по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана во время турне по Ближнему Востоку, однако обходит стороной Израиль. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), по утверждению которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в данном случае «понижен до роли наблюдателя».

Источник: Reuters

«Определенно непохоже, чтобы сейчас Нетаньяху пользовался расположением Трампа», — отмечает бывший посол Израиля в США (2009−2013 гг.) Михаэль Орен. Турне американского лидера, проходящее с 13 по 16 мая, в значительной степени посвящено американским интересам в регионе, включая экономические выгоды. У Израиля «нет триллиона долларов для инвестиций в США», а Саудовская Аравия и Катар могут себе это позволить, сказал он.

Лидеры стран Персидского залива, поддержав решения Трампа о проведении переговоров с Ираном и ослаблении напряженности в отношениях с Сирией, могут, по словам Орена, «укрепить видение Трампа о себе как о миротворце, человеке, который прекращает войны, что поможет ему продвигать Авраамовы соглашения».

По словам источника, осведомленного о ситуации в Тель-Авиве, ближайшее окружение Нетаньяху «не впало в истерику» из-за явных разногласий и отсутствия визита в Израиль. «Но им это не нравится», — добавил он.

«Авраамовы соглашения», которые Трамп считает одним из главных свершений первого президентского срока, были достигнуты еврейским государством и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020—2021 гг. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, ОАЭ и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году. Трамп 20 января допустил, что Саудовская Аравия может подписать «Авраамовы соглашения» с Израилем к концу 2025 года.