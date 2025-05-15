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WP: переговоры в Стамбуле помешали ЕС настоять на введении антироссийских санкций Вашингтоном

Переговоры России и Украины в Стамбуле свели на нет усилия Европейского союза по привлечению США к введению новых санкций в отношении России, в случае если не будет достигнуто немедленного 30-дневного прекращения огня, пишет The Washington Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В прошлые выходные в Киеве лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, и он выразил готовность оказать давление на Россию, включая введение новых санкций, говорится в статье. Однако неожиданное предложение Владимира Путина о проведении прямых переговоров в Турции поставило планы по введению санкций под сомнение, сообщили девять европейских, украинских и американских дипломатов и официальных лиц.

С американцами была налажена координация по санкциям, и были получены хорошие сигналы. Но, в конце концов, все зависит от особенностей повестки.

европейский чиновник

Европейский союз в среду согласовал 17-й пакет санкций в отношении России, в основном направленных против так называемого теневого флота. При этом в Европе по-прежнему настаивают на скоординированных европейских и американских санкциях, чтобы оказать давление на Кремль. Однако представители ЕС не уверены в том, что Вашингтон выполнит свои обязательства.

Новый постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что «рассматриваются все варианты», чтобы положить конец конфликту. «В конечном счете мы будем судить о настрое Путина на долгосрочное прекращение огня по его действиям, а не по словам», — заявил он журналистам во вторник.

Отвечая на вопрос, введет ли Вашингтон новые санкции, если Россия откажется от немедленного 30-дневного прекращения огня, он сказал:

Думаю, мы как никогда близки к прекращению боевых действий. Но следует посмотреть, чем закончатся переговоры.

Мэтью Уитакер
постпред США при НАТО