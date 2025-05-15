WP: переговоры в Стамбуле помешали ЕС настоять на введении антироссийских санкций Вашингтоном

Европейский союз в среду согласовал 17-й пакет санкций в отношении России, в основном направленных против так называемого теневого флота. При этом в Европе по-прежнему настаивают на скоординированных европейских и американских санкциях, чтобы оказать давление на Кремль. Однако представители ЕС не уверены в том, что Вашингтон выполнит свои обязательства.