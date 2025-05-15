Президент поручил ужесточить ответственность за передачу авто несовершеннолетним

Эксперты отмечают, что такой закон может стать важным шагом в профилактике подростковых ДТП и напомнить взрослым об их прямой ответственности за жизни своих детей. Ведь автомобиль — это не игрушка, и дорога — не место для «учебной езды» без инструктора и прав.