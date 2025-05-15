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Президент поручил ужесточить ответственность за передачу авто несовершеннолетним

Vaib.uz (Узбекистан. 15 мая). В Узбекистане набирает тревожные обороты опасный тренд: всё чаще школьники оказываются за рулём автомобилей. Некоторые арендуют машины, другие получают ключи от собственных родителей. Итог — аварии, травмы, а порой и гибель подростков.

Источник: Vaib.Uz

На сегодняшнем совещании глава государства жёстко отреагировал на ситуацию. Он подчеркнул, что особенно остро проблема стоит в Наманганской области, где, по официальным данным, каждый месяц 10−15 несовершеннолетних получают травмы в ДТП. И это только зарегистрированные случаи. Увы, не редкость и аварии с летальным исходом.

Президент отметил, что руководители органов внутренних дел и прокуратуры на местах допускают халатность, не обеспечивая надлежащий контроль и не реагируя должным образом на подобные факты. Он назвал происходящее грубым нарушением закона и элементарной безопасности.

В связи с этим было дано чёткое поручение — разработать законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за передачу управления транспортным средством лицам, не достигшим совершеннолетия. Речь идёт как о частных лицах, в первую очередь родителях, так и об организациях, которые, нарушая все нормы, сдают автомобили детям в аренду.

Эксперты отмечают, что такой закон может стать важным шагом в профилактике подростковых ДТП и напомнить взрослым об их прямой ответственности за жизни своих детей. Ведь автомобиль — это не игрушка, и дорога — не место для «учебной езды» без инструктора и прав.