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Уроженка Казани назначена заместителем руководителя ФАС России

Уроженка Казани Адиля Вяселева назначена на должность заместителя руководителя ФАС России. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Источник: Пресс-служба ФАС России

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

В новой должности госпожа Вяселева займется надзором за деятельностью трех ключевых управлений: контроля агропромышленного комплекса, контроля рекламы и недобросовестной конкуренции, а также регулирования связи и информационных технологий.

Адиля Вяселева родилась 21 мая 1980 года в Казани. В 2002 году с отличием окончила Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина, получив специальность «менеджмент».

Имеет опыт работы в консалтинге и оценочной деятельности, где трудилась с 2002 по 2017 год, более десяти лет занимая руководящие позиции.

С июня 2017 года она занимала должность руководителя Управления регулирования транспорта ФАС России.