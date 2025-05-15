Глава МИД Беларуси отреагировал на мирные переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире Первого информационного телеканала отреагировал на мирные переговоры России и Украины, которые могут состояться в Стамбуле в четверг, 15 мая. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Время Первого».
Глава МИД подчеркнул, что шанс на мир есть всегда. Он также уточнил, что вопрос состоит в другом — готовы ли его использовать.
— Россия готова все шансы использовать, а украинская сторона — пока мы видим только декларации какие-то, — акцентировал внимание министр иностранных дел Беларуси.
Рыженков отметил, что украинские декларации такого характера, которые подрывает инициативы, которые выносит российская сторона.
Как пишет РИА Новости, переговоры между российской и украинской сторонами в Стамбуле могут начаться во второй половине 15 мая.
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