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Глава МИД Беларуси отреагировал на мирные переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Глава МИД Беларуси Рыженков прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире Первого информационного телеканала отреагировал на мирные переговоры России и Украины, которые могут состояться в Стамбуле в четверг, 15 мая. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Время Первого».

Глава МИД подчеркнул, что шанс на мир есть всегда. Он также уточнил, что вопрос состоит в другом — готовы ли его использовать.

— Россия готова все шансы использовать, а украинская сторона — пока мы видим только декларации какие-то, — акцентировал внимание министр иностранных дел Беларуси.

Рыженков отметил, что украинские декларации такого характера, которые подрывает инициативы, которые выносит российская сторона.

Как пишет РИА Новости, переговоры между российской и украинской сторонами в Стамбуле могут начаться во второй половине 15 мая.

Ранее глава Минэнергетики Мороз сказал о выборе площадки для новой АЭС в Беларуси.

Тем временем президент Зимбабве сказал президенту Беларуси Александру Лукашенко о соблюдении зимбабвийской традиции.

Кроме того, первый замглавы Администрации президента Беларуси Петкевич прокомментировала нехватку врачей и невозможность записаться на прием одномоментно.