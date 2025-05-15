МИД РФ: переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня

В тоже время Sky News со ссылкой на источники в украинской администрации сообщает, что президент Украины Владимир ~Зеленский примет решение по переговорам с Россией после сегодняшней встречи с турецким коллегой~ Реджепом Тайипом Эрдоганом. В администрации турецкого лидера агентству РИА Новости заявили, что переговоры Зеленского и Эрдогана запланированы примерно на 13:00−14:00 по московскому времени. До этого, 12 мая, Эрдоган поговорил с украинским лидером по телефону и заявил, что нельзя упускать возможность для начала мирных переговоров.