В Новосибирске хотят создать управление микромобильности

В Новосибирске будет учреждено управление микромобильности в составе дорожного департамента, целью которого станет развитие велоинфраструктуры в городе.
Как сообщает vn.ru, инициатива связана с растущей популярностью самокатов — в этом году три компании по прокату самокатов начали свою деятельность в регионе.
«Мы наблюдаем за стремительным увеличением числа самокатов на улицах города. Однако у нас по-прежнему отсутствует развитая велоинфраструктура. Специалисты нового управления займутся её развитием, проанализируют перспективные направления и разработают меры для обеспечения безопасного движения велосипедистов и самокатчиков. В настоящее время мы проводим расчеты, так как объем работы будет значительным», — отметил заместитель мэра Иосиф Кодалаев.
Он также добавил, что его мнение о самокатах станет более положительным, когда власти смогут навести порядок в этой сфере. В городе продолжают фиксироваться многочисленные нарушения правил дорожного движения со стороны пользователей самокатов, а также случаи ДТП.