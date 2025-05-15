В Новосибирске хотят создать управление микромобильности

«Мы наблюдаем за стремительным увеличением числа самокатов на улицах города. Однако у нас по-прежнему отсутствует развитая велоинфраструктура. Специалисты нового управления займутся её развитием, проанализируют перспективные направления и разработают меры для обеспечения безопасного движения велосипедистов и самокатчиков. В настоящее время мы проводим расчеты, так как объем работы будет значительным», — отметил заместитель мэра Иосиф Кодалаев.