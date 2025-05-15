В новом омском министерстве назначили зама с испытательным сроком

В четверг, 15 мая 2025 года, опубликовано распоряжение губернатора Омской области Виталия Хоценко о назначении заместителя министра науки, высшего образования и научно-технологического развития.
«Назначить Реченко Дениса Сергеевича заместителем министра науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области 14 мая 2025 года сроком на один год, установив испытание сроком на три месяца», — говорится в тексте распоряжения.
Отметим, что Денис Реченко является уроженцем Омска и выпускником ОмГТУ. Карьеру он начинал в родном вузе. В 2021 году Реченко стал проректором Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти» в Татарстане, где работал до 2025 года.
Добавим, что созданное в апреле 2025 года Министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области постепенно укомплектовывается кадрами. Так, на прошедшей неделе на должность первого зама в омском Миннауки была назначена Ольга Косач. В прежнем Минпроме она возглавляла Управление научно-технического развития.
Напомним, что Миннауки было выведено из реорганизованного Министерства промышленности и научно-технического развития Омской области, которое теперь называется Министерством промышленности и торговли. Возглавил новое ведомство Александр Кольцов. Ранее он работал в ОмГТУ и руководил Омским авиационным колледжем имени Н. Е. Жуковского.