В новом омском министерстве назначили зама с испытательным сроком

Отметим, что Денис Реченко является уроженцем Омска и выпускником ОмГТУ. Карьеру он начинал в родном вузе. В 2021 году Реченко стал проректором Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти» в Татарстане, где работал до 2025 года.