Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минобороны Хренин отреагировал на выдачу €2 млрд Украине на вооружение

Глава Минобороны Хренин заявил, что Беларусь не будет ввязывать в гонку вооружений.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Виктор Хренин в эфире Первого информационного телеканала отреагировал на выдачу Украине двух миллиардов евро на вооружение. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Время Первого».

Глава Минобороны подчеркнул, что президент Беларуси в своем выступлении сказал, что необходимо укреплять обороноспособность и боеготовность Вооруженных Сил Беларуси.

— Вот так мы и будем реагировать, — заявил Виктор Хренин.

На вопрос журналиста, будут ли меняться подходы к военному бюджету, министр обороны уточнил:

— Мы не собираемся ввязываться в гонку вооружения и будем исходить из необходимости того вооружения, которое сейчас востребовано на поле боя.

Хренин подчеркнул, что об этом уже не раз говорилось. Вместе с тем он отметил, что четко будет соблюдаться принцип необходимой достаточности.

Тем временем глава МИД Беларуси отреагировал на мирные переговоры РФ и Украины в Стамбуле.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на смерть экс-главы Уругвая Хосе Мухики, считавшегося самым бедным президентом в мире.

Вместе с тем первый замглавы Администрации президента Беларуси Петкевич прокомментировала нехватку врачей и невозможность записаться на прием одномоментно.