Глава Минобороны Хренин отреагировал на выдачу €2 млрд Украине на вооружение

Министр обороны Виктор Хренин в эфире Первого информационного телеканала отреагировал на выдачу Украине двух миллиардов евро на вооружение. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Время Первого».
Глава Минобороны подчеркнул, что президент Беларуси в своем выступлении сказал, что необходимо укреплять обороноспособность и боеготовность Вооруженных Сил Беларуси.
— Вот так мы и будем реагировать, — заявил Виктор Хренин.
На вопрос журналиста, будут ли меняться подходы к военному бюджету, министр обороны уточнил:
— Мы не собираемся ввязываться в гонку вооружения и будем исходить из необходимости того вооружения, которое сейчас востребовано на поле боя.
Хренин подчеркнул, что об этом уже не раз говорилось. Вместе с тем он отметил, что четко будет соблюдаться принцип необходимой достаточности.
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