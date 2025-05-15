Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров в Стамбуле

«Зеленский сначала сорвет переговоры, но не до конца. Потом посмотрит как реагирует Трамп и все остальные. Если те отреагируют индифферентно, то переговоры будут сорваны», — заявил Сергей Марков в беседе с URA.RU. В случае, если реакция на срыв встречи двух делегаций будет негативной, то представители Украины вернутся за стол переговоров. При этом, отметил политолог, Россия откажется от 30-дневного перемирия, стремясь к долгосрочному миру.
«Зеленский, во-первых, решил взять паузу, а, во-вторых, у Эрдогана прямая связь с Трампом, то есть именно Трамп попросил Эрдогана быть посредником, поэтому от Эрдогана Зеленский хочет узнать, как Трамп ориентирован на срыв переговоров», — ответил Марков на вопрос о том, почему Зеленский решил поговорить с президентом Турции перед прибытием на встречу с российской стороной. Политолог подчеркнул, что в конечном счете Зеленский хочет либо полностью сорвать стамбульские переговоры, либо достигнуть на них 30-дневного перемирия для ввода европейских войск на свою территорию и вывода ВСУ из кризиса.
Ранее появилась информация о том, что переговоры должны состояться 15 мая в 10 утра по местному времени. Однако позже, по инициативе турецкой стороны, они были перенесены на вторую половину дня. Перед встречей с российской делегацией Зеленский решил поговорить с Эрдоганом.