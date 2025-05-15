Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров в Стамбуле

«Зеленский, во-первых, решил взять паузу, а, во-вторых, у Эрдогана прямая связь с Трампом, то есть именно Трамп попросил Эрдогана быть посредником, поэтому от Эрдогана Зеленский хочет узнать, как Трамп ориентирован на срыв переговоров», — ответил Марков на вопрос о том, почему Зеленский решил поговорить с президентом Турции перед прибытием на встречу с российской стороной. Политолог подчеркнул, что в конечном счете Зеленский хочет либо полностью сорвать стамбульские переговоры, либо достигнуть на них 30-дневного перемирия для ввода европейских войск на свою территорию и вывода ВСУ из кризиса.