Лавров назвал интригой ситуацию с переговорами в Стамбуле

«У всех, конечно, сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая сейчас разворачивается в Стамбуле буквально в эти часы и минуты», — сказал Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».