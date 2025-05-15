Лавров назвал интригой ситуацию с переговорами в Стамбуле

«У всех, конечно, сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая сейчас разворачивается в Стамбуле буквально в эти часы и минуты», — сказал Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».
15 мая в Стамбуле должны пройти первые с весны 2022 года прямые переговоры России и Украины. Как сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова, встречу перенесли на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Российская делегация уже прибыла в Стамбул. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что примет решение о переговорах с Россией после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».