Экс-глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, почему белорусы живут замечательно

Ермошина пояснила, что благодаря тем решения, которые в том числе были приняты на референдуме 1995 года о том, что белорусы ответили утвердительно и стали постоянно работать над этим, «а именно на вопрос о более тесной интеграции с Российской Федерацией». Экс-глава ЦИК уточнила, что именно данная взаимная кооперация, тесные союзнические связи дали возможность экономике Беларуси достичь позитивных результатов, а, следовательно, улучшить качество жизни каждого белоруса.