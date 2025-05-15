Экс-глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, почему белорусы живут замечательно

Экс-глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в эфире телеканала СТВ сказала, почему белорусы живут замечательно.
— Мы жили настолько сложно, что 30 лет тому назад я даже не могла предположить, что мы будем жить так хорошо. Более того, не только я, очень многие другие, — отметила Ермошина.
Она рассказала, что в 2010 году к ней в гости приехала одноклассница из США, которая не была в Беларуси 20 лет. Лидия Ермошина заметила, что ее одноклассница была потрясена тем, как изменилась страна.
— Конечно, мы живем замечательно. Это благодаря Батьке, потому что, действительно, он является отцом нации, — акцентировала внимание экс-глава ЦИК Беларуси.
Ермошина пояснила, что благодаря тем решения, которые в том числе были приняты на референдуме 1995 года о том, что белорусы ответили утвердительно и стали постоянно работать над этим, «а именно на вопрос о более тесной интеграции с Российской Федерацией». Экс-глава ЦИК уточнила, что именно данная взаимная кооперация, тесные союзнические связи дали возможность экономике Беларуси достичь позитивных результатов, а, следовательно, улучшить качество жизни каждого белоруса.
Ранее глава МИД Беларуси отреагировал на мирные переговоры РФ и Украины в Стамбуле.
Тем временем белорусские телеведущие Ольга Макей и Сергей Гусаченко отпраздновали первый день рождения сына: «Один год, как один миг».
Вместе с тем мы собрали, что произошло после поражения белоруски Арины Соболенко от китаянки Чжэн Циньвэнь в Риме: «Я слишком уважала ее».