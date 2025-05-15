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Хренин: Беларусь не собирается ввязываться в гонку вооружений

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что республика не планирует ввязываться в гонку вооружений, а будет исходить из принципа необходимой достаточности.

Источник: "Ваяр"

Мы не собираемся ввязываться в гонку вооружений. Будем исходить из необходимости того вооружения, которое сейчас востребовано на поле боя. Принцип необходимой достаточности. Он будет четко соблюдаться.

заявил он в эфире телеканала «Первый информационный»

Отвечая на вопрос о том, будет ли увеличиваться военный бюджет Беларуси на фоне планов ЕС выделить средства Киеву на вооружения, глава Минобороны подчеркнул, что Минск отреагирует на это укреплением своих ВС.

Президент в своем выступлении сказал — укреплять боеспособность, боеготовность наших Вооруженных cил. Вот так мы и будем реагировать.

сказал Хренин

Как ранее сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в Минске 9 мая на военном параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметил, что республика нацелена на мир, но будет укреплять свою обороноспособность, поддерживая ВС на уровне, который надежно обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности страны.