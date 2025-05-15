Хренин: Беларусь не собирается ввязываться в гонку вооружений

Мы не собираемся ввязываться в гонку вооружений. Будем исходить из необходимости того вооружения, которое сейчас востребовано на поле боя. Принцип необходимой достаточности. Он будет четко соблюдаться.
Отвечая на вопрос о том, будет ли увеличиваться военный бюджет Беларуси на фоне планов ЕС выделить средства Киеву на вооружения, глава Минобороны подчеркнул, что Минск отреагирует на это укреплением своих ВС.
Президент в своем выступлении сказал — укреплять боеспособность, боеготовность наших Вооруженных cил. Вот так мы и будем реагировать.
Как ранее сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в Минске 9 мая на военном параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметил, что республика нацелена на мир, но будет укреплять свою обороноспособность, поддерживая ВС на уровне, который надежно обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности страны.