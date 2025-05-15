Хренин: Беларусь не собирается ввязываться в гонку вооружений

Как ранее сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в Минске 9 мая на военном параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметил, что республика нацелена на мир, но будет укреплять свою обороноспособность, поддерживая ВС на уровне, который надежно обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности страны.