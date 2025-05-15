Военные комиссары со всей России собрались в Воронежской области

Попов напомнил, что в апреле на заключительном этапе смотра-конкурса на лучшую организацию мобилизационной работы среди субъектов РФ Воронежцы достойно представили МВО. Он также отметил, что девять местных жителей получили звание Героя РФ за участие в СВО. Кроме того, в регионе постоянно проводится работа по поддержке участников военных действий и их семей.