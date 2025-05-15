Военные комиссары со всей России собрались в Воронежской области

Во встрече участвуют военные комиссары субъектов Российской Федерации, входящих в МВО. Открытие мероприятие прошло вчера впервые (после воссоздания округа) в здании Правительства области.
Начальник организационно-мобилизационного управления штаба округа генерал-майор Денис Лошаков представлял командование МВО, а министр региональной безопасности Игорь Попов и руководитель мобилизационного управления Евгений Гуцал представили Правительство региона.
Денис Лошаков, приветствуя военных комиссаров регионов, отметил, что именно на воронежской земле будут проходить сборы, сказав: «Для нас она уже практически родная».
Игорь Попов от имени губернатора Александра Гусева выразил благодарность командованию Московского военного округа за предпочтение нашей территории в проведении такого важного мероприятия. Он отметил, что главной задачей для всех органов власти в регионе остается поддержка Вооруженных Сил и участников специальной военной операции, среди которых много жителей Воронежской области.
Попов напомнил, что в апреле на заключительном этапе смотра-конкурса на лучшую организацию мобилизационной работы среди субъектов РФ Воронежцы достойно представили МВО. Он также отметил, что девять местных жителей получили звание Героя РФ за участие в СВО. Кроме того, в регионе постоянно проводится работа по поддержке участников военных действий и их семей.
В ходе заседания обсудили вопросы сотрудничества между военкоматами и воинскими частями. Денис Лошаков подчеркнул необходимость непрерывного ведения мобилизационной подготовки вне зависимости от внешних условий и обстановки.
Было также сказано, что 15 мая пройдут контрольные занятия в одной их воинских частей Воронежской области.