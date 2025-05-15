Глава российской делегации: почему переговоры в Стамбуле возглавит Мединский

Во второй половине дня в четверг, 15 мая, в Стамбуле пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на ней возглавит помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский. Почему именно он занял эту роль, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркова.
Он обратил внимание на то, что Мединский был выбран не в последнюю очередь из-за своей текущей должности.
— Кроме этого, очень важно подчеркнуть, что это продолжение предыдущих переговоров, которые прошли в Стамбуле в три года назад, — добавил эксперт.
Таким образом Россия подчеркивает, что эти переговоры не начинаются с нуля, а продолжаются. Это важное послание нашей страны.
— Еще один важный момент: Мединский — это очень опытный государственный деятель, который находится в системе власти уже 25 лет, — рассказал политолог.
Другая причина, которая могла повлиять на назначение Мединского главой российской делегации, — его происхождение. Помощник российского президента является выходцем с Украины.
— Поэтому получается, что выходец с Украины выехал решать судьбу Украины, — дополнил собеседник «ВМ».
Марков также обратил внимание на широкие познания Мединского в истории, высокий профессионализм и опыт в государственной деятельности.
Ранее Киев также раскрыл состав своей делегации, которая отправится на переговоры с Россией. В нее вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.