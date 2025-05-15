Глава российской делегации: почему переговоры в Стамбуле возглавит Мединский

Во второй половине дня в четверг, 15 мая, в Стамбуле пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на ней возглавит помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский. Почему именно он занял эту роль, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркова.