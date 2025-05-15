Трамп анонсировал появление мощнейшей модели истребителя

«У F-47 колоссальные возможности, его будут сопровождать сотни дронов. Это прекрасное оружие», — заявил Трамп на встрече. Истребитель F-47 разрабатывается в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) и призван заменить устаревающие модели, такие как F-22. По словам Дональда Трампа, проект находится в стадии испытаний уже пять лет, а его возможности «существенно превосходят» все существующие аналоги. F-47 отличается повышенной маневренностью, скрытностью и интеграцией с беспилотными летательными аппаратами.