Мирзиёев: Семья — опора общества, колыбель духовности, символ единства поколений

Семья — опора общества, колыбель духовности, символ единства поколений. Наш народ всегда считал семью священной ценностью, прочным фундаментом стабильности.
Он отметил, что чем больше семей, где есть взаимное уважение и благодарность, тем более мирными и благополучными будут наши махалли. Если в махаллях, районах и в городах царят мир и спокойствие, то и страна будет развиваться.
Президент пожелал мира, согласия и благополучия каждой семье.
Пусть доброта, сострадание и верность никогда не покидают ни один дом!
Для справки: этот праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН 20 сентября 1993 года. Международный день семьи призван привлечь внимание широкой общественности к проблемам семьи.
В Узбекистане Международный день семьи отмечают с 2019 года.