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Мирзиёев: Семья — опора общества, колыбель духовности, символ единства поколений

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Семья — опора общества, колыбель духовности, символ единства поколений, подчеркнул Шавкат Мирзиёев, поздравляя узбекистанцев с Международным днем семьи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Семья — опора общества, колыбель духовности, символ единства поколений. Наш народ всегда считал семью священной ценностью, прочным фундаментом стабильности.

подчеркнул глава республики в ходе видеоселекторного совещания по вопросам школьного образования

Он отметил, что чем больше семей, где есть взаимное уважение и благодарность, тем более мирными и благополучными будут наши махалли. Если в махаллях, районах и в городах царят мир и спокойствие, то и страна будет развиваться.

Президент пожелал мира, согласия и благополучия каждой семье.

Пусть доброта, сострадание и верность никогда не покидают ни один дом!

сказал Мирзиёев

Для справки: этот праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН 20 сентября 1993 года. Международный день семьи призван привлечь внимание широкой общественности к проблемам семьи.

В Узбекистане Международный день семьи отмечают с 2019 года.