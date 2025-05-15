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В Омской области в разгар весеннего сезона сменился главный охотинспектор

Новым руководителем назначен Леонид Ситин.

Источник: Комсомольская правда

В Управлении по охране животного мира Омской области произошла смена руководства. Новым руководителем назначен Леонид Ситин, сменивший на этом посту Сергея Тулаева, покинувшего должность 5 мая.

Леонид Ситин, ранее занимавший должности заместителя директора и руководителя отдела охотничьего хозяйства, приступил к исполнению обязанностей 5 мая. Перестановка кадров произошла в период активного весеннего сезона охоты на водоплавающую дичь, который, согласно установленным правилам, продлится до 15 мая 2025 года.

Сергей Тулаев руководил Управлением по охране животного мира с октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что на пост руководителя также рассматривалась кандидатура Евгения Горбунова, заместителя руководителя Управления охраны и использования животного мира. Ранее мы писали, что замдиректора омского департамента строительства стал Руслан Сабаралеев.