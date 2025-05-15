Мэр Сергей Петрин подписал соглашение о сотрудничестве с Воронежским медицинским университетом

В четверг, 15 мая, мэр Воронежа Сергей Петрин встретился с ректором ВГМУ, почетным гражданином Воронежа Игорем Есауленко. Глава города и руководитель медицинского университета подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил Сергей Петрин в своем телеграм-канале.
Главные цели подписания документа — развитие сети Воронежского медицинского предуниверсария на территории столицы Черноземья, разработка и реализация программ укрепления здоровья и профилактики заболеваний населения. А также проведение научных сессий школьников, создание благоприятных условий для оказания медицинской помощи населению, в том числе в клиниках университета.
Подписанию соглашения о сотрудничестве предшествовал визит Сергея Петрина в медицинский университет в феврале 2025 года. После беседы со студентами глава города лишний раз убедился, что в стенах вуза воспитывают настоящих специалистов с широким кругозором, вниманием к деталям, истории и окружающим.
Наряду с подписанием соглашения мэр и ректор обсудили вопросы популяризации знаний среди населения о принципах здорового образа жизни, об организации спортивно-оздоровительных мероприятий, научно-практических, тематических и социально-профилактических акций, о развитии и поддержке волонтерства в пользу социально незащищенных категорий граждан.
— В рамках реализации программы благоустройства мы ежегодно обновляем городские пространства, создавая удобные условия для занятий спортом, отдыха и общения горожан. Наши парки, скверы, спортивные площадки становятся местом притяжения семей, молодых людей и пожилых жителей, позволяя каждому найти занятие по душе. Особое внимание уделяем доступности объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем наш город еще привлекательнее, уютнее и удобнее для жизни, — сказал, подводя итоги встречи Сергей Петрин.