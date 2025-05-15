Мэр Сергей Петрин подписал соглашение о сотрудничестве с Воронежским медицинским университетом

— В рамках реализации программы благоустройства мы ежегодно обновляем городские пространства, создавая удобные условия для занятий спортом, отдыха и общения горожан. Наши парки, скверы, спортивные площадки становятся местом притяжения семей, молодых людей и пожилых жителей, позволяя каждому найти занятие по душе. Особое внимание уделяем доступности объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем наш город еще привлекательнее, уютнее и удобнее для жизни, — сказал, подводя итоги встречи Сергей Петрин.