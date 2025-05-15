Боля: строительство моста через Днестр между Молдовой и Украиной приостановлено

Строительство дороги и моста приостановлено. Две недели назад состоялась молдавско-украинская встреча по этому вопросу. У украинской стороны нет доступных средств. Мы понимаем, что идет война, поэтому строительство приостановлено.
Согласно договору, мост планировали сдать в эксплуатацию в 2027 году. Теперь завершение работ может быть отложено на более поздний срок.
Мы сейчас анализируем возможность строительства моста Стынка-Костешты и другого, в районе Кантемир-Фэлчиу, под Леова, где расположен железнодорожный мост, и построим постоянный каменный мост Леова-Бумбэта, и еще один в Ниспоренах. Эти четыре моста — в дополнение к тому, что мы уже начали возводить в Унгенах.
Соглашение о строительстве трансграничного автомобильного моста Косэуцы-Ямполь Молдова и Украина подписали в июне 2023 года. Его возведение оценивалось в 200 миллионов долларов. Проект планировали реализовать за два года.