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Боля: строительство моста через Днестр между Молдовой и Украиной приостановлено

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Украина приостановила выполнение своей части договора с Молдовой по строительству на границе моста через Днестр Косэуцы-Ямполь из-за финансовых проблем. Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля.

Источник: Sputnik.md

Строительство дороги и моста приостановлено. Две недели назад состоялась молдавско-украинская встреча по этому вопросу. У украинской стороны нет доступных средств. Мы понимаем, что идет война, поэтому строительство приостановлено.

сказал министр в эфире TV8

Согласно договору, мост планировали сдать в эксплуатацию в 2027 году. Теперь завершение работ может быть отложено на более поздний срок.

Мы сейчас анализируем возможность строительства моста Стынка-Костешты и другого, в районе Кантемир-Фэлчиу, под Леова, где расположен железнодорожный мост, и построим постоянный каменный мост Леова-Бумбэта, и еще один в Ниспоренах. Эти четыре моста — в дополнение к тому, что мы уже начали возводить в Унгенах.

добавил Боля

Соглашение о строительстве трансграничного автомобильного моста Косэуцы-Ямполь Молдова и Украина подписали в июне 2023 года. Его возведение оценивалось в 200 миллионов долларов. Проект планировали реализовать за два года.