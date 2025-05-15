Боля: строительство моста через Днестр между Молдовой и Украиной приостановлено

Мы сейчас анализируем возможность строительства моста Стынка-Костешты и другого, в районе Кантемир-Фэлчиу, под Леова, где расположен железнодорожный мост, и построим постоянный каменный мост Леова-Бумбэта, и еще один в Ниспоренах. Эти четыре моста — в дополнение к тому, что мы уже начали возводить в Унгенах.