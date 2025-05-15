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Глава Башкирии высказался о поддержке малого бизнеса в госзакупках

Всячески поддерживать малый бизнес, в том числе в сфере госзакупок, — принципиальная позиция республики. Об этом в своем телеграм-канале заявил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Источник: Башинформ

Как отметил руководитель региона, от успешной, тщательной организации госзакупок зависит очень многое. Иначе не будет ни ремонта дорог, ни строительства объектов, ни других социальных благ.

В последние годы в Башкирии много энергии и усилий направлено на повышение эффективности и прозрачности закупочных процедур. Доработана нормативно-правовая база, серьезное внимание уделяется цифровизации.

Все это в совокупности дает хороший результат. Не случайно в рейтинге ФАС по итогам прошлого года Башкирия заняла шестое место.

Сегодня в Уфе уже в четвертый раз собрались специалисты в сфере закупок со всей республики, это свыше 600 человек.

«Обсудили с ними ключевые моменты в их работе. В частности, взаимодействие с малым бизнесом, на долю которого приходится более 70% закупок по всему региону. Такая поддержка местных производителей — наша принципиальная позиция, — подчеркнул Радий Хабиров. — Всего в сфере госзакупок у нас работают 5,2 тысячи человек — их подготовке, обучению, координации их работы мы придаем важнейшее значение».