Глава Башкирии высказался о поддержке малого бизнеса в госзакупках

Как отметил руководитель региона, от успешной, тщательной организации госзакупок зависит очень многое. Иначе не будет ни ремонта дорог, ни строительства объектов, ни других социальных благ.
В последние годы в Башкирии много энергии и усилий направлено на повышение эффективности и прозрачности закупочных процедур. Доработана нормативно-правовая база, серьезное внимание уделяется цифровизации.
Все это в совокупности дает хороший результат. Не случайно в рейтинге ФАС по итогам прошлого года Башкирия заняла шестое место.
Сегодня в Уфе уже в четвертый раз собрались специалисты в сфере закупок со всей республики, это свыше 600 человек.
«Обсудили с ними ключевые моменты в их работе. В частности, взаимодействие с малым бизнесом, на долю которого приходится более 70% закупок по всему региону. Такая поддержка местных производителей — наша принципиальная позиция, — подчеркнул Радий Хабиров. — Всего в сфере госзакупок у нас работают 5,2 тысячи человек — их подготовке, обучению, координации их работы мы придаем важнейшее значение».