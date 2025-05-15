Глава Башкирии высказался о поддержке малого бизнеса в госзакупках

«Обсудили с ними ключевые моменты в их работе. В частности, взаимодействие с малым бизнесом, на долю которого приходится более 70% закупок по всему региону. Такая поддержка местных производителей — наша принципиальная позиция, — подчеркнул Радий Хабиров. — Всего в сфере госзакупок у нас работают 5,2 тысячи человек — их подготовке, обучению, координации их работы мы придаем важнейшее значение».