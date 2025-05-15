Песков раскрыл, что было на последнем перед переговорами совещании Путина

Во время совещания по внешнеполитической повестке докладывал глава МИД России Сергей Лавров, по вопросам безопасности выступали директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и глава Росгвардии Виктор Золотов. Также выступал вице-премьер Денис Мантуров, который доложил о состоянии дел в промышленности и ходе исполнения гособорнзаказа.
На совещании также были доклады от главы Минобороны Андрея Белоусова и главы Генштаба Валерия Герасимова. «Все командующие группировок сообщили о состоянии дел по своим направлением», — сообщил Песков.
Отдельно журналисты спросили у Пескова, против ли России участия представителей США, ЕС и Великобритании, которые «приезжают в Стамбул». В ответ Песков напомнил, что Путин выступал с инициативой о проведении прямых переговоров. «Речь идет именно о прямых переговоров. Российская делегация уже в Стамбуле, как и было сказано президентом, и с утра ждет своих визави с украинской стороны, которых пока нет», — добавил он.
15 мая в Стамбуле должны пройти переговоры между Россией и Украиной. Начало их ожидается через 2−3 часа.
Главой делегации России стал помощник президента России Владимир Мединский. «Настроены на серьезную профессиональную работу», — заявил он. По его словам, смысл переговоров — «выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта».