Песков раскрыл, что было на последнем перед переговорами совещании Путина

Отдельно журналисты спросили у Пескова, против ли России участия представителей США, ЕС и Великобритании, которые «приезжают в Стамбул». В ответ Песков напомнил, что Путин выступал с инициативой о проведении прямых переговоров. «Речь идет именно о прямых переговоров. Российская делегация уже в Стамбуле, как и было сказано президентом, и с утра ждет своих визави с украинской стороны, которых пока нет», — добавил он.