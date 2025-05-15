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Песков раскрыл, что было на последнем перед переговорами совещании Путина

На совещании, которое президент России Владимир Путин провел 14 мая перед отлетом, российский лидер «подвел итоги, поставил задачи и определили переговорную позицию российской делегации в Стамбуле». Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

Во время совещания по внешнеполитической повестке докладывал глава МИД России Сергей Лавров, по вопросам безопасности выступали директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и глава Росгвардии Виктор Золотов. Также выступал вице-премьер Денис Мантуров, который доложил о состоянии дел в промышленности и ходе исполнения гособорнзаказа.

На совещании также были доклады от главы Минобороны Андрея Белоусова и главы Генштаба Валерия Герасимова. «Все командующие группировок сообщили о состоянии дел по своим направлением», — сообщил Песков.

Отдельно журналисты спросили у Пескова, против ли России участия представителей США, ЕС и Великобритании, которые «приезжают в Стамбул». В ответ Песков напомнил, что Путин выступал с инициативой о проведении прямых переговоров. «Речь идет именно о прямых переговоров. Российская делегация уже в Стамбуле, как и было сказано президентом, и с утра ждет своих визави с украинской стороны, которых пока нет», — добавил он.

15 мая в Стамбуле должны пройти переговоры между Россией и Украиной. Начало их ожидается через 2−3 часа.

Главой делегации России стал помощник президента России Владимир Мединский. «Настроены на серьезную профессиональную работу», — заявил он. По его словам, смысл переговоров — «выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта».