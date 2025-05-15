Песков: подготовка встречи Путина и Трампа пока не ведется

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что раздумывает о возможности лично прилететь в Стамбул для наблюдения за переговорами. Его спецпосланник Кит Келлог позднее уточнил, что решение о поездке американского президента зависит от того, приедет ли Владимир Путин. Сам же Трамп заявил, что, по его мнению, от его поездки в Турцию зависит, приедет ли туда президент России Владимир Путин.