Моряки сняли попытку остановки эстонскими ВМС шедшего в Россию танкера

Военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Эстонская сторона пыталась заставить его войти в свои территориальные воды. Западные военные пытались брать на таран и высадиться на него с вертолета. Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел российский боевой самолет. Почему Эстония не смогла захватить судно и чем может ответить на такие действия Россия — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.