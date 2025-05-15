WSJ: в Гренландии нашли заброшенную секретную базу США Camp Century

Как напомнили специалисты агентства, военную базу построили солдаты инженерного корпуса армии США в 1959 году. В толще льда вырезали целую сеть тоннелей, оборудовали командный пункт, ниши для ракет и ряд вспомогательных помещений. В их числе — ~библиотека и спортзал, часовня и столовая, театр, комната с ядерным реактором, где к тому же хранили горячие отходы, помещение для обеспечения резервного питания, комната с воздушными охладителями и другие~. Военные оборудовали также резервуар, в котором хранили топливо, и специальные помещения для исследований. На поверхность ведет длинный коридор, соединяющий все комнаты.