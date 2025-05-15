WSJ: в Гренландии нашли заброшенную секретную базу США Camp Century

В Гренландии под толщей льда обнаружили заброшенную секретную базу США Camp Century времен Холодной войны. На ее территории находятся командный штаб, технические помещения и даже театр, часовня, библиотека и спортзал. Базу создавали для размещения 600 баллистических ракет средней дальности, а работала она на ядерном реакторе. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял о желании присоединить остров к США для «обеспечения международной безопасности».
Пережиток Холодной войны.
Camp Century обнаружил ученый НАСА Чад Грин. База, известная также как «Город подо льдом», находится на северо-западе Гренландии, недалеко от американской же космической станции Питуффик.
Как напомнили специалисты агентства, военную базу построили солдаты инженерного корпуса армии США в 1959 году. В толще льда вырезали целую сеть тоннелей, оборудовали командный пункт, ниши для ракет и ряд вспомогательных помещений. В их числе — ~библиотека и спортзал, часовня и столовая, театр, комната с ядерным реактором, где к тому же хранили горячие отходы, помещение для обеспечения резервного питания, комната с воздушными охладителями и другие~. Военные оборудовали также резервуар, в котором хранили топливо, и специальные помещения для исследований. На поверхность ведет длинный коридор, соединяющий все комнаты.
На опубликованных НАСА фотографиях видно, что стены в некоторых помещениях фактически состоят изо льда. Вход в Camp Century сделали в небольшом снежном холме.
В 1967 году базу забросили. С тех пор она продолжала обрастать снегом и льдом. Теперь объект находится на глубине около 30 метров.
Специалисты извлекли реактор и забрали в США камеру для исследования ядерных реакций, однако тысячи тонн отходов остались в Гренландии. Американские инженеры рассчитывали, что отходы останутся захороненными под толщей льда, однако таяние ледников ускорилось. Проведенное в 2016 году исследование показало, что база покажется на поверхности лишь к концу XXI века. В 2021-м ученые изменили прогнозы: по их расчетам, база не окажется под солнцем к 2100 году.
Бомба замедленного действия.
Власти США неоднократно пытались купить Гренландию. Первое предложение прозвучало из уст президента Гарри Трумэна в 1946 году, однако ему ответили отказом. Идеи о приобретении острова несколько раз выдвигал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп: сначала в 2019 году, а затем в 2024-м и 2025-м. В марте на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте республиканец выразил уверенность, что Гренландия таки станет частью США. По словам Трампа, это необходимо «для международной безопасности».
«Я считаю, что это произойдет», — подчеркнул президент США.
Премьер-министр Гренландии ~Муте Эгеде заявлял, что остров «не продается и никогда не будет продаваться». Генсек НАТО пообещал, что не станет втягивать альянс в урегулирование этого вопроса~.
Однако в случае присоединения Гренландии к США Трамп может столкнуться с «экологической дилеммой» из-за находящейся под толщей льда базы Camp Century, сообщило издание Politico.
Журналисты обратили внимание, что до сих пор никто не предпринимал попыток очистить объект от радиоактивных отходов. По словам профессора гляциологии и климата в Геологической службе Дании Уильяма Колгана, «предпринимаются сознательные усилия, чтобы не бурить поле мусора», а специалисты и сами не догадываются о том, что конкретно находится во льдах на заброшенной американской базе.
Колган объяснил, что отходы с Camp Century могут попасть в океан в результате таяния льдов и снега. К тому же от острова может отколоться льдина, на которой находится база, и тогда мир столкнется с угрозой масштабного загрязнения. Готов ли к такому Трамп — авторы статьи оставили вопрос открытым.