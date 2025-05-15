CNN: Трамп устроил геополитическую встряску на Ближнем Востоке

По мнению Коллинсона, главным достижением в ходе турне Трампа может стать первая за последние 25 лет встреча лидеров США и Сирии. Американский президент «дал шанс» бывшему лидеру боевиков, который в свое время присягнул на верность террористической группировке «Аль-Каида»* и за голову которого США назначили награду в 10 млн долларов. Трамп решил снять санкции с Сирии, чтобы, по словам Коллинсона, позволить стране объединиться. Но кроме того, за этим шагом стоит желание президента США заставить Сирию в итоге признать Израиль, что стало бы «значительной победой» Трампа и «экстраординарной трансформацией» в неспокойном регионе, считают эксперты. Тем не менее решение Трампа о снятии санкций в отношении Сирии представляет собой одну из крупнейших внешнеполитических авантюр за время его второго президентского срока, подчеркивает автор.