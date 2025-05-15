CNN: Трамп устроил геополитическую встряску на Ближнем Востоке

Турне, анонсированное Белым домом как шанс для Трампа продемонстрировать, что он мастер заключать сделки, вносит путаницу в геополитическую головоломку региона: куда бы ни поехал Трамп, он несет с собой потрясения, которые могут создать новые возможности, говорится в статье.
По мнению Коллинсона, главным достижением в ходе турне Трампа может стать первая за последние 25 лет встреча лидеров США и Сирии. Американский президент «дал шанс» бывшему лидеру боевиков, который в свое время присягнул на верность террористической группировке «Аль-Каида»* и за голову которого США назначили награду в 10 млн долларов. Трамп решил снять санкции с Сирии, чтобы, по словам Коллинсона, позволить стране объединиться. Но кроме того, за этим шагом стоит желание президента США заставить Сирию в итоге признать Израиль, что стало бы «значительной победой» Трампа и «экстраординарной трансформацией» в неспокойном регионе, считают эксперты. Тем не менее решение Трампа о снятии санкций в отношении Сирии представляет собой одну из крупнейших внешнеполитических авантюр за время его второго президентского срока, подчеркивает автор.
Трамп воспользовался поездкой, чтобы усилить давление на Иран на фоне переговоров о ядерной сделке. Хотя он предупредил о «военных действиях» в случае отказа Тегерана, Трамп, по мнению Коллинсона, явно пытается предотвратить перспективу новой войны на Ближнем Востоке.
Его поездка также высветила растущий интерес к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который считается идеологическим единомышленником 47-го президента США, но все больше вызывает его недовольство. За кулисами команда Трампа ведет переговоры с официальными лицами Катара и Саудовской Аравии о том, как облегчить гуманитарный кризис в Газе, вызванный израильской блокадой и продолжающимися атаками.
Также стоит отметить, что своим заявлением о возможном посещении Турции Трамп вызвал ажиотаж вокруг прямых переговоров между Россией и Украиной и приковал к ним внимание всего мира.
* «Аль-Каида» признана Минюстом террористической организацией и запрещена на территории РФ