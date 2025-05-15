Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр иностранных дел России высказался о Нижнем Новгороде

По его словам, город становится современным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вдохновлен тем, как преображается Нижний Новгород. Об это он сообщил в ходе заседания Дипломатического клуба 15 мая.

«Был, конечно, вдохновлен тем, как он преображается, причем очень бережно. Он становится современным, но не утрачивает своей старины и духа, который пронизывает природу, храмы в этой части России», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел России также в своем выступлении отметил работу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который «много внимания уделяет внешним факторам развития своего региона, укреплению связей в контексте внешней политической линии».

«Очень высокая оценка и ценные слова! Огромное спасибо», — написал после выступления Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области представил Сергею Лаврову предложения по упрощению переезда в Россию специалистов из недружественных стран.