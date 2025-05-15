Министр иностранных дел России высказался о Нижнем Новгороде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вдохновлен тем, как преображается Нижний Новгород. Об это он сообщил в ходе заседания Дипломатического клуба 15 мая.
«Был, конечно, вдохновлен тем, как он преображается, причем очень бережно. Он становится современным, но не утрачивает своей старины и духа, который пронизывает природу, храмы в этой части России», — сказал Лавров.
Министр иностранных дел России также в своем выступлении отметил работу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который «много внимания уделяет внешним факторам развития своего региона, укреплению связей в контексте внешней политической линии».
«Очень высокая оценка и ценные слова! Огромное спасибо», — написал после выступления Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области представил Сергею Лаврову предложения по упрощению переезда в Россию специалистов из недружественных стран.