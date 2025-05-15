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«Не могу Минниханову отказать»: премьер-министр Малайзии объяснил свой визит в Казань

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим объяснил, почему прибыл с визитом в столицу Татарстана. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

По словам Ибрагима, накануне в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным он признался: «Я не могу господину Минниханову отказать».

Цитата прозвучала на встрече Рустама Минниханова и Анвара Ибрагима в Казанском Кремле.