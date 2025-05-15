«Не могу Минниханову отказать»: премьер-министр Малайзии объяснил свой визит в Казань

По словам Ибрагима, накануне в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным он признался: «Я не могу господину Минниханову отказать».
Цитата прозвучала на встрече Рустама Минниханова и Анвара Ибрагима в Казанском Кремле.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим объяснил, почему прибыл с визитом в столицу Татарстана. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.
По словам Ибрагима, накануне в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным он признался: «Я не могу господину Минниханову отказать».
Цитата прозвучала на встрече Рустама Минниханова и Анвара Ибрагима в Казанском Кремле.