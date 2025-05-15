Как проходили переговоры России и Украины в Стамбуле в 2022 году. Фото

Также на переговорах вновь была актуализирована тема встречи лидеров России и Украины. Москва предложила организовать ее вместе с парафированием договора министрами иностранных дел. Рабочие группы обеих сторон продолжили обсуждение до середины апреля, после чего Украина приостановила процесс, мотивировав свой шаг обвинениями в сторону российских военных. Прекращение переговоров совпало с визитом в Киев Бориса Джонсона, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании. 4 октября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, закрепляющий решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с Владимиром Путиным.