Как проходили переговоры России и Украины в Стамбуле в 2022 году. Фото

29 марта в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись переговоры России и Украины. Российскую делегацию тогда возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. До этого, 10 марта, при посредничестве Турции в Анталье состоялась встреча глав дипломатических ведомств стран.
На переговорах 29 марта присутствовал бизнесмен Роман Абрамович. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Абрамович не входит в официальную делегацию, но участвует в налаживании контактов между Москвой и Киевом. Его присутствие во дворце было согласовано обеими сторонами.
После трехчасовых переговоров Владимир Мединский сообщил, что Москва получила от Киева сформулированную позицию, и сделала два шага навстречу деэскалации конфликта. Глава российской делегации уточнил, что это касалось военной и политической составляющих.
По словам помощника президента России, Киев представил письменные предложения, подтверждающие готовность принять нейтральный и безъядерный статус. Согласно документам, Украина отказывалась от производства и размещения оружия массового поражения, а также от попыток возврата Крыма, Севастополя и Донбасса силовым путем. В качестве ответного шага было объявлено о сокращении военной активности российских вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях.
Также на переговорах вновь была актуализирована тема встречи лидеров России и Украины. Москва предложила организовать ее вместе с парафированием договора министрами иностранных дел. Рабочие группы обеих сторон продолжили обсуждение до середины апреля, после чего Украина приостановила процесс, мотивировав свой шаг обвинениями в сторону российских военных. Прекращение переговоров совпало с визитом в Киев Бориса Джонсона, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании. 4 октября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, закрепляющий решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с Владимиром Путиным.