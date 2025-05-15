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Глава ЦИК Беларуси допустил изменения избирательного законодательства к 2029

Глава ЦИК Беларуси Карпенко не исключил возможные изменения избирательного законодательства.

Источник: Комсомольская правда

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко допустил изменения избирательного законодательства к 2029 году, пишет БелТА.

— Не исключаю, что к очередному избирательному циклу, который начнется уже в 2029 году, мы можем скорректировать некоторые нормы избирательного законодательства, — обратил внимание председатель ЦИК Беларуси.

По словам Карпенко, уже есть некоторые предложения с мест. Он добавил, что есть и определенный анализ, который провела ЦИК. Вместе с тем он подчеркнул, что обо всем будут докладывать президенту Беларуси.