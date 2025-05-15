Ректор УрФУ Виктор Кокшаров получил новый статус

Предполагалось, что сегодня набсовет примет решение о выдвижении кандидатов на пост нового ректора. В числе претендентов должны были оказаться проректор по экономике и стратегическому развитию Даниил Сандлер, директор института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ) Илья Обабков и профессор РАН, депутат Госдумы Александр Мажуга. Но в итоге рассмотрение вопроса было снято с повестки из-за проблем с документами у одного из кандидатов.