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Ректор УрФУ Виктор Кокшаров получил новый статус

И. о. ректора Уральского федерального университета в Екатеринбурге Виктор Кокшаров получил статус почетного президента вуза. Об этом сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на решение наблюдательного совета вуза.

Источник: ЕАН

Предполагалось, что сегодня набсовет примет решение о выдвижении кандидатов на пост нового ректора. В числе претендентов должны были оказаться проректор по экономике и стратегическому развитию Даниил Сандлер, директор института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ) Илья Обабков и профессор РАН, депутат Госдумы Александр Мажуга. Но в итоге рассмотрение вопроса было снято с повестки из-за проблем с документами у одного из кандидатов.

Напомним, еще в середине апреля появились слухи, что ректор УрФУ Виктор Кокшаров уйдет в отставку после 15 лет в этой должности. С 14 апреля он работает в статусе и. о.