Актеры Торсуевы из «Приключений Электроника» стали казачьими генералами на СВО

Актеры-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, прославившиеся ролями в фильме «Приключения Электроника», сообщили, что служат генералами в казачьем подразделении, задействованном на Донбассе с 2014 года. По их словам, казаки в зоне СВО выполняют «боевые, гуманитарные и информационные задачи». Артисты еще в 2018 году попали в базу украинского сайта «Миротворец» из-за поездок в Донецк и Луганск.