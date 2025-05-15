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США предложили возобновить работу совета Россия — НАТО, передает Bloomberg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. США дополнили предложение по урегулированию на Украине идеей возобновить работу совета Россия-НАТО, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

Источник: © РИА Новости

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на текст соответствующего документа сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Также в перечне был отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, там говорилось о снятии санкций с России.

«США с тех пор добавили новые детали к предложению, в том числе предложение возобновить дискуссии о безопасности в рамках совета Россия-НАТО», — говорится в сообщении агентства.

Блумберг напоминает, что совет фактически прекратил свою работу после начала конфликта на Украине в 2022 году.