США предложили возобновить работу совета Россия — НАТО, передает Bloomberg

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на текст соответствующего документа сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Также в перечне был отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, там говорилось о снятии санкций с России.