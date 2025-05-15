Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 15 мая: главное

Подготовлена команда российских переговорщиков. Состав определен распоряжением президента РФ. Выработана переговорная позиция РФ. Наша делегация находится в Стамбуле — сегодня, 15 мая, в четверг. Какое участие потребуется дальше, на каком уровне — сейчас говорить преждевременно. Потому что мы не знаем, появятся ли украинские переговорщики или нет и как пойдут переговоры.