Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 15 мая: главное

Российская делегация с утра в Стамбуле ждет своих украинских визави, которых пока нет.
У российской стороны нет данных о составе украинской делегации на переговорах в Стамбуле.
В среду вечером президент провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Командующие группировками российских войск в зоне СВО доложили о состоянии дел на передовой.
С учетом докладов всех участников совещания президент России подвел итоги, поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации в Стамбуле.
Кремль считает преждевременным говорить, на каком уровне могут состояться следующие раунды переговоров с Украиной и может ли на встречу отправиться Владимир Путин.
Подготовлена команда российских переговорщиков. Состав определен распоряжением президента РФ. Выработана переговорная позиция РФ. Наша делегация находится в Стамбуле — сегодня, 15 мая, в четверг. Какое участие потребуется дальше, на каком уровне — сейчас говорить преждевременно. Потому что мы не знаем, появятся ли украинские переговорщики или нет и как пойдут переговоры.
Вопросы украинского урегулирования и обеспечения национальных интересов РФ не зависят от процесса восстановления отношений РФ с США.
Кремль не стал комментировать слова Зеленского о том, что Украина определится с переговорами в Стамбуле по итогам его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Вопрос встречи Путина и Трампа пока не поднимался на предметном уровне.
Пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь пока нам сказать нечего.
Владимир Путин не планирует ехать в Стамбул в ближайшие дни.
Глава государства на совещании 14 мая заслушал доклады первого вице-премьера Дениса Мантурова и главы МИД России Сергея Лаврова.
По внешнеполитической повестке докладывал [Сергей] Лавров, [Денис] Мантуров доложил о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности, а также о ходе выполнения гособоронзаказа, о перспективных направлениях развития.
15 мая Владимир Путин встретится с председателем ПСБ Петром Фрадковым.