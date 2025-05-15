«Ветераны России» призвали Путина переименовать Волгоград в Сталинград

«По мнению Общероссийского общественного движения “Ветераны России”, снова возникает геополитическая необходимость вернуться к вопросу о переименовании Волгограда в Сталинград с целью восстановления исторической справедливости. Сталинград навсегда вписан в мировую историю и в лишних представлениях не нуждается, в отличие от Волгограда или Царицына, где туристу нужно объяснять, почему был переименован город. С точки зрения туристической привлекательности и узнаваемости города необходимо вернуть ему прежнее название — Сталинград», — сказано в обращении за подписью исполнительного директора движения Вадима Мироненко.