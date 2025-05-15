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«Ветераны России» призвали Путина переименовать Волгоград в Сталинград

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Общероссийское общественное движение «Ветераны России» направило обращения президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко с предложением вернуть городу Волгограду название Сталинград, документы имеются в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«По мнению Общероссийского общественного движения “Ветераны России”, снова возникает геополитическая необходимость вернуться к вопросу о переименовании Волгограда в Сталинград с целью восстановления исторической справедливости. Сталинград навсегда вписан в мировую историю и в лишних представлениях не нуждается, в отличие от Волгограда или Царицына, где туристу нужно объяснять, почему был переименован город. С точки зрения туристической привлекательности и узнаваемости города необходимо вернуть ему прежнее название — Сталинград», — сказано в обращении за подписью исполнительного директора движения Вадима Мироненко.

Отмечается, что одновременно с вопросом о возвращении исторического наименования стоит рассмотреть целесообразность изменения статуса вернувшего историческое название областного центра на город федерального значения Сталинград, а также создания на его территории патриотического кластера международного значения с целью глобального позиционирования города-героя Сталинград как главного символа Победы над нацизмом в годы Великой Отечественной войны.

«ООД “Ветераны России” готово взять на себя организационную работу по привлечению общественных объединений, научных и экспертных организаций для разработки концепции по созданию на территории города-героя Сталинграда идейно-патриотического кластера международного уровня для позиционирования Сталинграда как главного символа Победы над нацизмом и отстаивания свободы в мире», — подчеркивается в документе.