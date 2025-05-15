Немножко запутался: Министр инфраструктуры считает, что дорог между Молдовой и Украиной нет, обещал построить

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля заявил:
«Мы стремимся связать дорогами Молдову не только с Румынией, но и с Украиной!».
Эту фразу прокомментировал экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский:
«Мы с вами грамотные люди и зададим авторам новости вопрос: “Что может подумать человек, не знающий реальную ситуацию и прочитавший подобный заголовок?”.
Правильно: что РМ находится в изоляции, что у неё нет даже дорог, связывающих её с соседями.
И что 30 лет предыдущие власти ничего в этом направлении не делали. Но вот пришли жёлтые спасители, которые наконец-то прорвали эту изоляцию и начнут строить дороги. А то, что этих дорог полно, и что построены многие из них были ещё при советской власти, молчок.
И что многие сотни км за десятилетия были капитально отремонтированы молчок вдвойне. Да, ещё многие участки нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Да, нужны новые, более удобные маршруты.
Ну так и скажите, что будете заниматься улучшением и расширением дорожной сети, связывающей РМ с Украиной и Румынией. Врать-то зачем?".
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