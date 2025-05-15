Немножко запутался: Министр инфраструктуры считает, что дорог между Молдовой и Украиной нет, обещал построить

И что 30 лет предыдущие власти ничего в этом направлении не делали. Но вот пришли жёлтые спасители, которые наконец-то прорвали эту изоляцию и начнут строить дороги. А то, что этих дорог полно, и что построены многие из них были ещё при советской власти, молчок.