Lidovky: для чего Трампу нужен «суперледокол»

Трамп с приходом к власти заявил о возрождении американского судостроения. Согласно статье, с 50-х годов прошлого века производство в этой отрасли рухнуло на 85%, а количество верфей полного цикла — на 80%. США, по словам автора, заметно уступают Китаю, который строит по одного грузовому кораблю в год, тогда как у американцев на это уходит вдвое больше времени. С военными кораблями ситуация обстоит еще хуже: для строительства эсминца США требуется до пяти дет, а авианосца — до 10.