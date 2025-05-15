Lidovky: для чего Трампу нужен «суперледокол»

Во-первых, очевидно, что США серьезно относятся к своим амбициям в Арктике, пишет автор. Комментаторы обычно смеются над громкими заявлениями Дональда Трампа об аннексии Канады или Гренландии. Но факт остается фактом: у мощнейшей сверхдержавы есть свои планы за Полярным кругом, и она намерена реализовать их даже с применением силы, говорится в статье.
Тяжелые ледоколы, которые в состоянии пройти через льды толщиной в три метра, требуются для обеспечения судоходства на морских путях и снабжения отдаленных военных баз и научных станций. Если США когда-нибудь захотят — например, в Гренландии — заняться добычей полезных ископаемых, такой ледокол их очень выручит. До сих пор большинство потенциальных инвесторов обходили вниманием «новый Клондайк» во многом из-за сложностей с прохождением через льды, покрывающие Северный Ледовитый океан, отмечает Гобза.
Трамп с приходом к власти заявил о возрождении американского судостроения. Согласно статье, с 50-х годов прошлого века производство в этой отрасли рухнуло на 85%, а количество верфей полного цикла — на 80%. США, по словам автора, заметно уступают Китаю, который строит по одного грузовому кораблю в год, тогда как у американцев на это уходит вдвое больше времени. С военными кораблями ситуация обстоит еще хуже: для строительства эсминца США требуется до пяти дет, а авианосца — до 10.
Сейчас США, Китай и Россия состязаются за то, у кого самые большие «полярные мышцы» и чьи суда смогут пройти через самые толстые льды, пишет Гобза. И результатом такого соперничества даже может стать прямая конфронтация, например, из-за спора вокруг Шпицбергена между Китаем и Россией с одной стороны и США и Великобританией с другой, предполагает автор. Тем не менее он надеется, что конфликта и тем более третьей мировой войны удастся избежать.