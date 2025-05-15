Нового директора «Метро МИР» Авдеева в Новосибирске будут судить за халатность

Как следует из картотеки дел Центрального районного суда Новосибирска, Авдеева обвиняют по статье о халатности, которая повлекла особо крупный ущерб. Суть претензий к чиновнику пока не раскрывается. Известно, что дело уже находится на стадии рассмотрения.