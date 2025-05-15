Нового директора «Метро МИР» Авдеева в Новосибирске будут судить за халатность

Новый руководитель МП «Метро МИР» Павел Авдеев оказался фигурантом уголовного дела. Он вступил в должность 13 мая, а уже через неделю его ждёт суд — первое заседание назначено на 20 мая. Об этом КП-Новосибирск узнал из картотеки Центрального районного суда города Новосибирска.
Как следует из картотеки дел Центрального районного суда Новосибирска, Авдеева обвиняют по статье о халатности, которая повлекла особо крупный ущерб. Суть претензий к чиновнику пока не раскрывается. Известно, что дело уже находится на стадии рассмотрения.
Муниципальное предприятие «Метро МИР» занимается транспортной инфраструктурой города. До назначения Авдеев возглавлял МКУ «Единая служба заказчика». Несмотря на уголовное преследование, на момент публикации он остаётся в должности.