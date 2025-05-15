Ирина Гелас возглавила департамент потребительского рынка Ростовской области

Директором департамента потребительского рынка Ростовской области назначили Ирину Гелас. Кадровое решение своим указом утвердил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Ирина Гелас, ранее Теларова, перед новым назначением занимала должность директора колледжа экономики, управления и права ДГТУ, а еще раньше, с 2015 по 2022 годы, возглавляла департамент потребительского рынка области.
Также чиновник в разное время работала в министерстве экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области и в департаменте потребительского рынка.
Ирина Гелас имеет государственные награды и поощрения, в том числе была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством ІІ степени», звания «Почетный работник торговли» и благодарственного письма президента России.
Напомним, предыдущий директор департамента потребительского рынка Алексей Пакратов оставил должность в марте в связи с истечением срока служебного контракта.