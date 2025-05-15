ВСБ Молдавии превратится в политическую дубину, заявил экс-глава МИД

КИШИНЕВ, 15 мая — РИА Новости. Проект расширения полномочий Высшего совета безопасности Молдавии и его превращение из консультативного органа в орган исполнительной власти под руководством президента Майи Санду забьет последний гвоздь в гроб молдавской демократии, заявил бывший министр иностранных дел республики, лидер Европейской Социал-Демократической партии (ЕСДП) Тудор Ульяновский.
Санду в понедельник заявила, что президенту Молдавии нужно иметь инструменты для обеспечения безопасности страны и граждан. В связи с этим парламентская комиссия по безопасности разработала проект расширения полномочий Высшего совета безопасности, который предусматривает, что некоторые решения ВСБ превратятся из консультативных в обязательные.
«Готовится сценарий, согласно которому правительство не хочет уступать власть демократическим путем. Путем милитаризации Высший совет безопасности превращается в исполнительный орган под управлением президента, являющейся де-факто шефом партии “Действие и солидарность” (ПДС), превращается в политическую дубину. Это авторитарный подход, последний гвоздь в молдавскую демократию», — заявил Ульяновский в эфире телеканала Exclusiv TV.
По его словам, если инициатива вступит в силу, то после запланированных на 28 сентября парламентских выборов даже при уходе правящей ПДС в оппозицию, у президента в подчинении будет орган исполнительной власти с особыми полномочиями в сфере безопасности.
«Почему этот законопроект никто не берет на себя, потому что это, по моему мнению, антиконституционный проект. Я хотел бы видеть заключение Венецианской комиссии и почему не проводится общественное обсуждение с участием оппозиционных партий», — добавил Ульяновский.
На сегодняшний день Высший совет безопасности является консультативным органом, который дает рекомендации государственным учреждениям. Однако вынесенный на обсуждение новый законопроект предусматривает, что в будущем за отказ от исполнения решений совета может грозить уголовная ответственность. Молдавская оппозиция уже подвергла предложение критике, в частности, в блоке коммунистов и социалистов заявили, что инициатива президента создает условия для узурпации власти.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.